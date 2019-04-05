Назначен новый президент Всемирного банка

До этого должность главы организации занимал Джим Ён Ким, но он решил уволиться с 1 февраля.

Заместитель главы Минфина США по международным делам Дэвид Малпасс стал новым президентом Всемирного банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Агентство отмечает, что с 9 апреля он приступает к исполнению своих обязанностей. Как ранее сообщали в организации, новый президент будет возглавлять все организации группы Всемирного банка, в том числе Международный банк реконструкции и развития.

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким ушёл в отставку с 1 февраля. Он решил уволиться задолго до истечения своих полномочий в 2022 году. Обязанности главы банка исполняла Кристалина Георгиева.