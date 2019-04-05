Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot

Ранее Соединённые Штаты поставили Турции ультиматум в связи с покупкой комплексов у России.

Предложение Вашингтона по поставке комплексов Patriot было менее выгодным, чем условия России по контракту на зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Предложение России по С-400 более выгодно для Турции, чем предложение США по ЗРК Patriot. Мы финализировали соглашение по С-400, продолжаем выплаты по контракту. В июле мы ждём поставку комплексов, — цитирует турецкого лидера его пресс-служба.

Ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Америка не стесняется в выборе средств давления на союзников в любой сфере.