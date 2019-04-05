Незрячего инвалида и его собаку-поводыря в Перми избили из-за официантки

Мужчина подчеркнул, что не был причастен к конфликту, и рассказал о бездействии правоохранителей.

Конфликт в одном из кафе Перми, в результате которого пьяный мужчина избил незрячего инвалида и его собаку-поводыря, произошёл после просьбы сотрудницы покинуть заведение. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил пострадавший Сергей Ивлиев.

Между посетителями кафе завязался спор, дебошир ударил по барной стойке, после чего сотрудница заведения попросила его выйти. Мужчина, не стесняясь в выражениях, заявил, что покидать кафе не собирается.

Тогда ему предложил выйти посетитель, который с ним спорил. Мужчины вышли на улицу, а вскоре дебошир вернулся с газовым баллончиком и распылил его. Люди стали выбегать из кафе на улицу, а Ивлиев больше переживал за собственную собаку. Вскоре дебошир стал избивать инвалида.

— Он меня ударил дубинкой в грудь, я упал на землю, он стал пинать меня ногами. Услышал женский голос: "Не трогай собаку!", он говорит: "Мне без разницы". Собаку пнул — я услышал её визг, сознание потерял на небольшой промежуток времени. Пришёл в себя — ни трости, ни собаки не было, уже его скручивали сотрудники ГБР, — рассказал Лайфу Сергей Ивлиев.

Незрячий инвалид хочет, чтобы дебошир возместил ему ущерб: деньги, потраченные на лечение собаки, а также за сломанную трость и неработающий мобильный телефон.

Ивлиев уточнил, что проверкой произошедшего занимается участковый, однако связаться с ним инвалиду не удалось.

Как ранее писал Лайф, инвалид получает пенсию в размере 16 000 рублей, а собаке после отравления слезоточивым газом требуется дорогостоящее лечение.