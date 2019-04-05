Новак считает, что Газовая директива ЕС не повлияет на "Северный поток — 2"

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Новак считает, что Газовая директива ЕС не повлияет на "Северный поток — 2"

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Фото: © Nord Stream 2/Аксель Шмидт

Окончательно законодательный акт ещё не принят, остаётся много юридических нюансов, отметил глава Минэнерго.

Проект "Северный поток — 2" будет реализован даже с учётом поправок к Газовой директиве ЕС, которые были одобрены членами Европарламента. Об этом заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Ещё не завершены все процедуры по принятию Газовой директивы. Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования газовой директивы будут исполняться, — подчеркнул он.

По словам главы Минэнерго, осталось много юридических нюансов относительно данного документа. Однако, исходя из прописанных в последней редакции директивы требований, её окончательное утверждение не должно стать препятствием для реализации проекта "Северный поток — 2", добавил министр.

Ранее Лайф писал, что члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС. Далее документ должен утвердить Совет стран ЕС на уровне министров.

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