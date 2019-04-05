Новак считает, что Газовая директива ЕС не повлияет на "Северный поток — 2"

Окончательно законодательный акт ещё не принят, остаётся много юридических нюансов, отметил глава Минэнерго.

Проект "Северный поток — 2" будет реализован даже с учётом поправок к Газовой директиве ЕС, которые были одобрены членами Европарламента. Об этом заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

— Ещё не завершены все процедуры по принятию Газовой директивы. Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования газовой директивы будут исполняться, — подчеркнул он.

По словам главы Минэнерго, осталось много юридических нюансов относительно данного документа. Однако, исходя из прописанных в последней редакции директивы требований, её окончательное утверждение не должно стать препятствием для реализации проекта "Северный поток — 2", добавил министр.

Ранее Лайф писал, что члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС. Далее документ должен утвердить Совет стран ЕС на уровне министров.