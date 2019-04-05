Избивший незрячего инвалида житель Перми теперь угрожает сотрудникам кафе

Во время конфликта в заведении распыливший газовый баллончик мужчина хвастался связями в правоохранительных органах.

Избивший в Перми незрячего инвалида Сергея Ивлиева и его собаку-поводыря мужчина теперь угрожает сотрудникам кафе, где произошёл инцидент. Об этом Лайфу рассказал сам пострадавший, а также подтвердил знакомый с ситуацией источник.

— Его на следующий день выпустили, сказали, он уже дома ходит, гуляет, — сказал Ивлиев.

Сотрудница кафе рассказала Ивлиеву, что дебошир приходил в заведение после инцидента и угрожал работникам, уточнив, что написал встречное заявление.

По словам Ивлиева, он слышал, что у дебошира есть некая "крыша". Источник Лайфа уточнил, что во время конфликта в кафе распыливший газовый баллончик мужчина говорил о неких связях в полиции и утверждал, что не оставит случившееся просто так.

Конфликт в одном из пермских кафе произошёл после того, как официантка попросила одного из вступивших в спор посетителей покинуть заведение. Под горячую руку дебошира подвернулся инвалид.