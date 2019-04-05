Time в очередной раз посвятил обложку Путину

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Time в очередной раз посвятил обложку Путину

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<p>Фото: © <a href="http://time.com/5564173/how-putin-built-russian-empire/" target="_blank">Time</a></p>

Американский журнал Time посвятил обложку очередного апрельского номера президенту РФ Владимиру Путину. В этот раз российский лидер как бы возвышается над земным шаром и расставляет по нему белые указатели с красными звёздами.

Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить своё влияние не только на выборы, — гласит надпись на обложке.

Напомним, что президент РФ попал на обложку прошлогоднего апрельского выпуска Time. Тогда Владимир Путин был изображён в строгом костюме с короной на голове.

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