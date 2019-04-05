Time в очередной раз посвятил обложку Путину

Американский журнал Time посвятил обложку очередного апрельского номера президенту РФ Владимиру Путину. В этот раз российский лидер как бы возвышается над земным шаром и расставляет по нему белые указатели с красными звёздами.

— Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить своё влияние не только на выборы, — гласит надпись на обложке.

Напомним, что президент РФ попал на обложку прошлогоднего апрельского выпуска Time. Тогда Владимир Путин был изображён в строгом костюме с короной на голове.