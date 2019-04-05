Климкин нашёл свою причину провала Украины в споре с Россией в ВТО

Ранее организация постановила, что введённые Москвой ограничения были необходимы для защиты интересов нацбезопасности РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с Москвой по транзиту товаров из-за неправильной стратегии.

— Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит всё же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике, — написал дипломат в своём твиттере.

При этом глава украинского МИДа Павел Климкин не уточнил, какие именно советы внешнеполитического ведомства не были учтены другими ведомствами.

Напомним, сегодня третейская группа Всемирной торговой организации признала правомерным ограничение на перевозку украинских товаров через территорию России, которое было введено 1 января 2016 года. В ВТО считают, что специальные меры были необходимы для защиты интересов национальной безопасности РФ.