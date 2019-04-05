Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн, заменяя подделки по гарантии

Они ввозили фальшивки из Поднебесной в США, а потом жаловались в корпорацию на них, будто это настоящие iPhone.

Двое студентов-инженеров из Китая обманом получили и продали почти полторы тысячи смартфонов Apple, пишет The Oregonian. Сообщается, что оба парня учились в американском штате Орегон, там и провернули хитрую схему.

Они привозили в США китайские поддельные айфоны, а затем отправляли в Apple заявки на возмещение — писали, что гаджеты не включаются.

В Министерстве внутренней безопасности США посетовали, что корпорация оказалась жертвой собственной гибкой политики: она не требовала никаких подтверждений о покупке.

Таким образом Apple даром отдала мошенникам 1493 устройства, которые потом они благополучно продавали в Китае. Каждый смартфон стоит примерно 600 долларов, то есть компания потеряла в общей сложности около 900 тысяч.

У студентов теперь проблемы с законом: корпорация обратилась в суд.

Как ранее писал Лайф, в 2017 году гражданину Литвы удалось обмануть Google и Facebook на 100 миллионов долларов.