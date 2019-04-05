Силы ливийского фельдмаршала вошли на территорию аэропорта к югу от Триполи

Подразделения Национальной армии Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вошли на территорию международного аэропорта Триполи, который расположен приблизительно в 24 километрах от центра столицы страны. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
В районе аэропорта произошли боевые столкновения сил Халифы Хафтара и формирований Правительства национального согласия — в них применялись различные виды вооружений.
Незадолго до этого войска Халифы Хафтара с боем заняли населённый пункт Суг-эль-Хамис, который расположен в 45 километрах к югу от Триполи.
Как ранее писал Лайф, начавший наступление на Триполи фельдмаршал гарантировал безопасность тем, кто сложит оружие.
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