Офисная работница в "Москве-Сити" покорила очевидцев тягой к спорту — видео

Девушка занялась упражнениями прямо на рабочем месте, пока коллеги пошли на обед.

Работники одного из небоскрёбов в "Москве-Сити" сняли на видео, как в соседней башне "Эволюция" посреди рабочего дня девушка занимается спортом.

Примечательно, что она решила выполнить упражнения в то время, когда её коллеги пошли на обед. Авторы ролика добавили, что на этаже, где была запечатлена сотрудница-спортсменка, работают топ-менеджеры компании.

Ранее Лайф рассказывал о милой девушке, которая стала бодибилдершей, шокировав людей таким резким контрастом.