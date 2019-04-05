Офисная работница в "Москве-Сити" покорила очевидцев тягой к спорту — видео

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Офисная работница в "Москве-Сити" покорила очевидцев тягой к спорту — видео

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Девушка занялась упражнениями прямо на рабочем месте, пока коллеги пошли на обед.

Работники одного из небоскрёбов в "Москве-Сити" сняли на видео, как в соседней башне "Эволюция" посреди рабочего дня девушка занимается спортом.

Примечательно, что она решила выполнить упражнения в то время, когда её коллеги пошли на обед. Авторы ролика добавили, что на этаже, где была запечатлена сотрудница-спортсменка, работают топ-менеджеры компании.

Ранее Лайф рассказывал о милой девушке, которая стала бодибилдершей, шокировав людей таким резким контрастом.

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