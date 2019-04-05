Абхазия вводит смертную казнь за наркоторговлю

Депутат — инициатор законопроекта заявил, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества за оборот наркотиков в особо крупном размере.

— Помимо существенного увеличения штрафов, законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Осуждённые за распространение наркотиков также не подлежат помилованию, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Народного собрания непризнанной республики.

Депутат Дмитрий Дбара — инициатор этого законопроекта — заявил, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что Олег Ляшко предложил ввести смертную казнь за коррупцию на Украине.