Абхазия вводит смертную казнь за наркоторговлю

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Абхазия вводит смертную казнь за наркоторговлю

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Фото: Twitter

Депутат — инициатор законопроекта заявил, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества за оборот наркотиков в особо крупном размере.

Помимо существенного увеличения штрафов, законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Осуждённые за распространение наркотиков также не подлежат помилованию, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Народного собрания непризнанной республики.

Депутат Дмитрий Дбара — инициатор этого законопроекта — заявил, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что Олег Ляшко предложил ввести смертную казнь за коррупцию на Украине.

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