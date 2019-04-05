Порошенко пообещал усилить армию крылатыми ракетами "Нептун"

Он посетил испытания новейшей разработки, которые прошли на полигоне в Одесской области.

Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в испытаниях комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", который может поражать морские и береговые цели. Об этом сообщается на сайте администрации украинского лидера.

Порошенко пообещал, что новейшая украинская разработка будет поставлена на вооружение ВМС ВС Украины.

— Сегодня мы готовы к тому, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения ВСУ, — заявил президент Украины.

Отмечается, что испытания прошли на полигоне в Одесской области, безопасность стрельб в акватории Чёрного моря обеспечивали 11 кораблей украинских ВМС.

Украинский президент заявил, что некий "противник" пытался препятствовать испытаниям, используя средства радиоэлектронной борьбы. Порошенко подчеркнул, что это лишь создало реальные условия боевого применения ракет.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил о праве Киева на создание мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на "большом расстоянии".