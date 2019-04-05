Банк "Открытие" перестал принимать пятитысячные купюры в некоторых терминалах

Сообщается, что это связано с обновлением компьютерных программ и усилившимся оборотом фальшивых банкнот.

Банк "ФК Открытие" перестал принимать купюры номиналом пять тысяч рублей в некоторых банкоматах, пишет ТАСС.

Отмечается, что эта мера связана с оборотом фальшивых банкнот, а также с обновлением программного обеспечения.

— Полностью на всех банкоматах приём купюр этого номинала не отключался, — подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

В банке добавили, что пятитысячные банкноты снова начнут принимать во всех терминалах, как только будет устранена проблема.

Как ранее писал Лайф, появилась информация, что такие же купюры перестали принимать и в некоторых банкоматах Сбербанка, однако в компании это опровергли.