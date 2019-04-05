"Одноклассники" договариваются о трансляции дебатов Порошенко и Зеленского

Соцсеть собирается показывать политические дебаты, несмотря на то что на Украине официально заблокирован доступ к ней.

Соцсеть "Одноклассники" собирается показать трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе соцсети.

— Сейчас мы ведём переговоры с несколькими украинскими вещателями об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты страны, и некоторые из них находятся в финальной стадии, — цитирует агентство сотрудников пресс-службы. — Нам важно давать всем нашим пользователям доступ к интересному и важному для них контенту, вне зависимости от места проживания.

Доступ к российским соцсетям "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также к сервисам "Яндекса" и Mail.ru запретили на Украине в мае 2017 года. Несмотря на запрет, эти сайты остаются самыми популярными в стране.