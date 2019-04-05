Пенс заявил, что США объявят о новых мерах экономического давления на Каракас

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Пенс заявил, что США объявят о новых мерах экономического давления на Каракас

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Фото: © Instagram/vp

Американский политик напомнил, что администрация Трампа поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы.

Вашингтон планирует объявить о новых мерах экономического давления на Каракас. Об этом сообщил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс во время своего выступления в Институте Бейкера при Университете Райса в Техасе.

Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит поддерживать "легитимного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы до тех пор, пока их свобода не будет восстановлена".

Мадуро должен уйти! — написал американский политик в "Твиттере".

<p>Скриншот из <a href="https://twitter.com/VP/status/1114221374455865344" target="_blank">&#34;Твиттера&#34;</a></p>

Напомним, ранее Пенс пригрозил изоляцией сторонникам легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщал Лайф, США запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН для обсуждения обострения гуманитарного кризиса в Венесуэле.

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