Пенс заявил, что США объявят о новых мерах экономического давления на Каракас

Американский политик напомнил, что администрация Трампа поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы.

Вашингтон планирует объявить о новых мерах экономического давления на Каракас. Об этом сообщил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс во время своего выступления в Институте Бейкера при Университете Райса в Техасе.

Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит поддерживать "легитимного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы до тех пор, пока их свобода не будет восстановлена".

— Мадуро должен уйти! — написал американский политик в "Твиттере".

Напомним, ранее Пенс пригрозил изоляцией сторонникам легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщал Лайф, США запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН для обсуждения обострения гуманитарного кризиса в Венесуэле.