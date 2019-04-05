Песков рассказал, что Путину понравилась картошка от Лукашенко

Перед Новым годом президент Белоруссии привёз российскому лидеру четыре мешка этих овощей из собственного огорода.

Президент России Владимир Путин высоко оценил угощение, преподнесённое перед Новым годом белорусским коллегой, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками… происходит регулярно, — поделился он в интервью белорусскому каналу СТВ.

Как сообщал Лайф, в конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз Путину четыре мешка картошки разных сортов с "президентского огорода", а также "самое лучшее" сало.