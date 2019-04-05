Япония подняла в воздух истребители на перехват российского Ил-38

Патрульный самолёт заметили над Японским морем. На карте маршрута видно, что границ он не нарушал.

Японские истребители вылетели на перехват российского Ил-38, сообщает Министерство обороны Японии. Отмечается, что патрульный самолёт проследовал вблизи границ страны.

Однако на опубликованной карте маршрута борта видно, что он не вторгался в чужое воздушное пространство.

Отметим, что Ил-38 — это противолодочный самолёт. Он предназначен для поиска и уничтожения вражеских субмарин, а также для морской разведки, поисково-спасательных работ и установки минных заграждений.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года японские истребители тоже поднялись в воздух из-за Ил-38.