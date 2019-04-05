Япония подняла в воздух истребители на перехват российского Ил-38

Японские истребители вылетели на перехват российского Ил-38, сообщает Министерство обороны Японии. Отмечается, что патрульный самолёт проследовал вблизи границ страны.
Однако на опубликованной карте маршрута борта видно, что он не вторгался в чужое воздушное пространство.
Отметим, что Ил-38 — это противолодочный самолёт. Он предназначен для поиска и уничтожения вражеских субмарин, а также для морской разведки, поисково-спасательных работ и установки минных заграждений.
Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года японские истребители тоже поднялись в воздух из-за Ил-38.
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