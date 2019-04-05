Умер депутат Госдумы экс-директор ФСБ Николай Ковалёв

Депутат Госдумы экс-директор ФСБ Николай Ковалёв скончался на 70-м году жизни. Об этом в "Фейсбуке" написал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

— Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память. Соболезную родным и близким Николая Дмитриевича, — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в нижней палате парламента, Николай Дмитриевич умер после продолжительной болезни.

Николай Ковалёв занимал пост директора ФСБ в 1996—1998 годах, был депутатом Государственной думы III, IV, V, VI, VII созывов.