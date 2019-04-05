В Испании столкнулись 50 машин, десятки человек пострадали — видео

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В Испании столкнулись 50 машин, десятки человек пострадали — видео

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В Испании на трассе А1 в районе населённого пункта Сомосьерра произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого пострадали как минимум 35 человек. Об этом сообщает газета El Mundo.

Среди пострадавших 34 человека отделались лёгкими повреждениями, приступами тревоги и переохлаждением. Одна женщина с тяжёлыми травмами была госпитализирована. На место выехали спасатели, а также снегоуборочная техника.

Сообщается, что многие пассажиры пострадавших авто отказались от эвакуации и укрылись в кафе неподалёку, откуда наблюдают за работой спецслужб.

Причиной аварии называют обильный снегопад в регионе, из-за которого дорога превратилась в скользкий каток.

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