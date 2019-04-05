Лидер "Океана Эльзы" — о дебатах Зеленского и Порошенко: Пафос против юмора

Музыкант посетовал, что в украинской выборной кампании форму ставят выше содержания.

Вокалист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что его не волнуют предстоящие дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Он написал в "Фейсбуке", что шумиха вокруг них не поможет украинцам сделать осознанный выбор.

Музыкант также раскритиковал претендентов на пост главы государства за то, что они превратили президентскую кампанию в шоу.

— Содержание подменяется формой. Идёт постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против "Инстаграма". Молебен против сериала, — написал Вакарчук.

Музыкант также обозначил вопросы, которые, по его мнению, действительно волнуют избирателей: реформирование судебной системы, борьба с коррупцией, будущее украинской армии.

Как ранее писал Лайф, за несколько дней до первого тура выборов Вакарчук призвал украинцев не голосовать "по приколу", а делать выбор ответственно.

Напомним, 19 апреля 2019 года должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского. Соперники договорились провести их не в телестудии, как обычно, а на стадионе "Олимпийский" в центре Киева.