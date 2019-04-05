Беглов выберет себе трёх советников из числа молодёжи

По инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга запущена масштабная программа обновления кадрового состава органов власти "35 на 35".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выберет трёх советников из представителей молодёжной среды. Они будут помогать по направлениям работы с молодым поколением. Об этом Беглов сообщил на встрече с жителями Красногвардейского района города.

— Я объявил конкурс на трёх советников именно из молодёжной среды по различным направлениям, чтобы мне помогали общаться с молодёжью, — цитирует Беглова ТАСС.

Ранее по его инициативе была запущена масштабная программа обновления кадрового состава органов власти "35 на 35". Цель её в том, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были представителями молодёжи в возрасте до 35 лет.

— В мае объявим призыв, кадровый конкурс, чтобы программу "35 на 35" выполнить, открыть двери в органы государственной власти, муниципального управления, а также в крупные компании, которые работают на территории Санкт-Петербурга. Путём конкурсного отбора выберем самых сильных, самых потенциальных молодых петербуржцев, которых пригласим присоединиться к развитию города, — рассказала глава комитета Санкт-Петербурга по молодёжной политике Юлия Аблец.