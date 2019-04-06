Пеле успокоил фанатов после госпитализации: Готов снова играть

Легендарный бразильский футболист Пеле, госпитализированный на днях в одну из больниц Парижа, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше.

— Большое спасибо за всю любовь! Антибиотики делают своё дело, и все тесты пройдены успешно. Чувствую себя намного лучше и думаю, что готов снова играть, — написал футболист в своём твиттере.

Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos ☑. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo! — Pelé (@Pele) 5 апреля 2019 г.

Ранее Лайф рассказывал, что трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали в качестве "меры предосторожности" сразу после встречи прославленного футболиста с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе. У Пеле поднялась температура, однако точный диагноз не сообщается.