Пеле успокоил фанатов после госпитализации: Готов снова играть

Читайте также

Пеле успокоил фанатов после госпитализации: Готов снова играть

4

Легендарный бразильский футболист Пеле, госпитализированный на днях в одну из больниц Парижа, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше.

Большое спасибо за всю любовь! Антибиотики делают своё дело, и все тесты пройдены успешно. Чувствую себя намного лучше и думаю, что готов снова играть, — написал футболист в своём твиттере.

Ранее Лайф рассказывал, что трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали в качестве "меры предосторожности" сразу после встречи прославленного футболиста с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе. У Пеле поднялась температура, однако точный диагноз не сообщается.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×