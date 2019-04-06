Бойко заявил о готовности отстаивать русский язык на Украине через суд

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что готов обратиться в Конституционный суд Украины, если закон о языке будет принят Верховной радой.

— Это не закон о функционировании украинского языка или его защите. Это закон о запрете русского языка. Мы отстоим право людей говорить на русском языке. Неправильно, когда их ломают через колено. Заставляют в принудительном порядке отказываться от своего родного языка, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что в настоящий момент на Украине порядка 30% населения считает русский язык родным и игнорировать этот факт нельзя, а рассматриваемый парламентом закон является "неуважением к людям".

Кроме того, по словам политика, на случай принятия законопроекта его партия уже подготовила иск в Конституционный суд Украины и намерена отменить его "как неконституционную норму и защитить права людей, которые хотят разговаривать на русском языке". Следующее заседание Рады по "языковому закону" должно состояться 9 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующие власти "не давить" на русский язык.