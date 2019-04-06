СМИ узнали, что мешает провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе

Запланированные на 19 апреля дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут не состояться на стадионе "Олимпийский", поскольку в этот день там должна пройти книжная встреча. Об этом узнало издание "Украинские новости".

— Друзья! Поклонники книги! Помогайте! Мы занимаемся своим делом и готовим нашу с вами книжную встречу, которая должна состояться 19–21 апреля в НСК "Олимпийский". Давайте покажем всем, что на 19 апреля запланированы книжные дебаты, — говорится на странице мероприятия в "Фейсбуке".

По словам организаторов встречи, которая называется "Весенний книжный Медвин", никаких официальных заявок на проведение других событий в этот день на стадионе не поступало, как не было и отказа администрации арены от встречи книголюбов.

Ранее Лайф рассказывал, во сколько могут обойтись дебаты Зеленского и Порошенко в "Олимпийском".