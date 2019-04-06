Минобороны РФ: Ил-38 совершал над Японским морем плановый полёт

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Минобороны РФ: Ил-38 совершал над Японским морем плановый полёт

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Даничев

Ранее после появления российского самолёта вблизи своих границ Япония подняла в воздух истребители.

Патрульный борт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота России выполнил плановый полёт над Японским морем, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что маршрут пролегал над нейтральными водами. Отмечается, что на некоторых участках самолёт сопровождали южнокорейские истребители F-16, а также F-15, принадлежащие Вооружённым силам Японии.

Как ранее писал Лайф, японские истребители подняли на перехват Ил-38.

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