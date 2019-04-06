Восемь рыбаков спасли с горящего катера в Мурманской области

Маломерное судно потерпело бедствие в четырёх километрах от берега в бухте Типановка.

Рыболовецкий маломерный катер загорелся в районе острова Кильдин Восточный в Мурманской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошёл в бухте Типановка в четырёх километрах от берега.

На борту было восемь рыбаков. Их всех эвакуировали. Отмечается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как ранее писал Лайф, в конце марта 2019 года в этих же местах спасли двоих рыбаков, дрейфовавших у побережья. Их судно потеряло ход.