США серьёзно рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле

В Вашингтоне также отмечают, что действия Каракаса против Хуана Гуайдо "станут разрушительными" для Мадуро.

Вашингтон серьёзно рассматривает возможность применения военной силы в ситуации с Венесуэлой, так как дипломатические варианты действий иссякают. Об этом сообщил представитель администрации США.

— Дипломатические варианты действий иссякают, и это приводит нас к необходимости усилить экономические методы и экономическое давление, а также к военному варианту действий... Это чрезвычайно серьёзный вариант, — цитирует его ТАСС.

Чиновник также добавил, что действия Каракаса, которые приведут к аресту лидера оппозиции Хуана Гуайдо, "будут разрушительными" для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и станут его последней ошибкой.

Напомним, США активно поддерживают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя временным президентом республики.

4 апреля стало известно, что в Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо, учредительное собрание уже одобрило снятие с него депутатской неприкосновенности.