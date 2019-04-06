Тонувшего российского туриста спасли в Таиланде

Мужчину ударило мощной волной, к тому моменту, когда его вытащили на берег, он перестал дышать.

Российский турист чуть не утонул в море у побережья острова Пхукет, пишет The Thaiger. Сообщается, что инцидент произошёл в районе пляжа Патонг.

Отдыхающего ударило сильной волной, он начал задыхаться. Окружающие увидели, как он изо всех сил старается удержаться на поверхности.

Спасатели бросились в воду и вытащили россиянина на берег. К тому времени он уже перестал дышать, ему сделали искусственное дыхание. Вскоре мужчина пришёл в себя.

Туриста увезли в больницу. По словам его родственника, у него есть проблемы с сердцем.