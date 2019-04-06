Украинец пытался продать противотанковый гранатомёт прямо на улице

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Украинец пытался продать противотанковый гранатомёт прямо на улице

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Фото: © Прокуратура Закарпатской области

Сотрудники полиции Ужгорода в Закарпатской области задержали мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомёт прямо на улице. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Помимо гранатомёта, при себе у него была обнаружена ещё и граната Ф-1.

<p>Фото: © Прокуратура Закарпатской области</p>

Против мужчины открыто уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", ему грозит до трёх лет лишения свободы, изъятое оружие отправлено на экспертизу.

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