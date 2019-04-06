На Украине собираются отменить поезда из Киева и Львова в Москву

В Министерстве инфраструктуры страны назвали эти железнодорожные направления "умирающими".

Через несколько лет перестанут ходить поезда в Москву из Киева и Львова, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, эти направления на железных дорогах страны становятся невыгодными.

— Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был в первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении, — цитирует министра УНН.

Омелян отметил, каждый год в стране фиксируют падение рынка железнодорожных перевозок на 15–20%.

Кроме того, по его мнению, украинцы стремятся в Европу, поскольку понимают, что там могут больше заработать.

Как ранее писал Лайф, Омелян пообещал приехать в Москву на танках. О том, что его ждёт в случае реализации такого плана, предупредил сенатор Алексей Пушков. Интернет-пользователи порекомендовали украинскому министру по дороге в Москву заехать к психиатру.

Между тем в феврале 2019 года, по данным Украинских железных дорог, поезд Киев — Москва стал самым прибыльным зарубежным направлением.