Байден обещал принять решение по выборам-2020 "относительно скоро"

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что "очень близок" к тому, чтобы принять решение о выдвижении на президентских выборах в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире CNN.

Байден добавил, что может объявить об этом "относительно скоро". При этом политик подчеркнул, что в случае положительного решения он бы предпочёл объявить о выдвижении "одним из последних".

Слухи о возможном участии Байдена в выборах появились ещё в начале года. При этом сам политик ранее случайно проговорился о своих намерениях. После таких известий сразу несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.