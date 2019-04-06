Волк снова покусал ребёнка в челябинском парке

У дикого зверя есть хозяин, на которого уже не первый месяц жалуются местные жители.

В парке Гагарина в центре Челябинска волк укусил за ногу ребёнка, сообщает ГТРК "Южный Урал". По словам мальчика, он хотел погладить зверя.

— Подошли, и волк сначала понюхал, а потом вцепился в ногу, — рассказал пострадавший.

Его мать добавила, что вместо извинений услышала от хозяина животного упрёки.

— Сказал ребёнку, что если не умеешь играть с животным, то не подходи, — поделилась женщина.

Между тем возмущённые местные жители давно интересуются, каким образом вообще вышло, что по парку разгуливает опасный хищник.

Выяснилось, что хозяин этого волка занимается благотворительной деятельностью: устроил собственный контактный зоопарк и собирает пожертвования.

В руководстве парка заверили, что ничего не могут поделать.

Как ранее писал Лайф, в январе в Сети появилось видео момента нападения этого же волка на ещё одного ребёнка.