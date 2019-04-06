Из Национальной галереи Армении пропало более 600 экспонатов

Как оказалось, инвентаризация хранящихся в фондах произведений искусства не проводилась ни разу.

В Армении из Национальной галереи бесследно исчезли 626 экспонатов стоимостью около $240 тысяч. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки в ереванском Выставочном центре.

Как сообщили в национальной прокуратуре Армении, среди исчезнувших экспонатов — картины, гобелены, графические работы и даже скульптуры. Также в этом списке числятся картина художника Мартироса Сарьяна "Здание армянской филармонии" стоимостью свыше $120 тысяч, а также работа Оганеса Зардаряна "Возрождение", оцениваемая в $4 тысячи.

Пропажу удалось обнаружить фактически благодаря случаю. Дело в том, что указанный Выставочный центр в конце 2016 года указом правительства перешёл из ведения Министерства культуры в ГНКО "Национальная галерея Армении", была создана комиссия для передачи экспонатов из одного фонда в другой.

И в этот момент выяснилось, что инвентаризация запасников Выставочного центра не проводилась ни разу за его новейшую историю, хотя по закону должна проходить ежегодно. Соответственно, почти сразу обнаружилось расхождение документации и реально хранящихся экспонатов.

По данному факту заведено сразу три уголовных дела: по части 3 статьи 177 "Кража с незаконным проникновением", части 1 статьи 180 "Хищение особо ценных предметов", а также и части 2 статьи 315 "Халатность".