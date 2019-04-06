Трамп снова проигнорировал традиционный ужин с журналистами Белого дома

Никто, впрочем, не удивился: всем известно о непростых отношениях главы государства с корреспондентским пулом.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз решил пропустить ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, пишет Politico.

Мероприятие запланировано на 27 апреля. По словам главы государства, в этот день он отправится на митинг.

— Ужин корреспондентов слишком негативный. Я люблю позитивное, — сказал Трамп.

Надо сказать, он не приходил на традиционную встречу с журналистами ни в 2017-м, ни в 2018 году из-за критики в свой адрес.

К примеру, если бы он появился на ужине в прошлом году, то услышал бы много неприятного о себе, своей дочери Иванке и некоторых других личностях из Белого дома от актрисы Мишель Вулф.

Ассоциация корреспондентов Белого дома основана в 1914 году. По традиции её представители каждый год встречаются с главой государства, который обращается к ним с шуточной речью.