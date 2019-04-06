Зеленский до дебатов назовёт своих кандидатов на ключевые посты

До словесного поединка с Порошенко ещё почти две недели, но шоумен уже рассказал о своих первоочередных действиях в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представит основную часть своей команды до предстоящих дебатов со своим соперником Петром Порошенко, сообщает "112 Украина".

— Команду, Зеленский сказал, представит к концу второго тура, до выборов он представит людей на ключевые должности, — сказал телеканалу представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это необходимо сделать до дебатов, поскольку следующий день после них будет "днём тишины".

Как ранее писал Лайф, Зеленский также намерен до второго тура выборов представить программу действий на первые сто дней на посту президента.

Напомним, дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля 2019 года. Кандидаты договорились устроить их на стадионе "Олимпийский" в центре Киева, однако СМИ узнали, что на этот день там запланировано совсем другое мероприятие. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.