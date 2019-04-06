В Волгограде вынесли приговоры сторонникам "Артподготовки"

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В Волгограде вынесли приговоры сторонникам "Артподготовки"

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Фото: © Pixabay/qimono

В Волгограде суд вынес обвинительный приговор пятерым сторонникам экстремистского движения "Артподготовка"*. При этом четверо из них получили реальные сроки, а несовершеннолетний фигурант дела — полтора года лишения свободы условно, сообщает ТАСС.

Олег Костик и Станислав Бабанов — к трём годам лишения свободы, Михаилу Турченко назначили два года, Владиславу Бондаренко — три с половиной года и дополнительное наказание в виде трёх лет лишения права заниматься администрированием сайтов, — рассказали в суде.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Четверых человек, включая подростка, осудили за приготовление к участию в массовых беспорядках, Бондаренко — также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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