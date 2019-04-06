Орешкин поиронизировал над словами Климкина о проигрыше Украиной спора в ВТО

Ранее глава украинского МИД заявил, что представители Незалежной уступили россиянам, поскольку не учли советов его ведомства.

Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал в своём фейсбуке запись с благодарностями экспертам министерства и постпредства при ВТО за отличную работу, сопроводив запись немалой порцией иронии.

В комментариях к посту журналист Андрей Колесников спросил главу ведомства, не жалко ли ему "бедных украинцев".

— Им самих себя не жалко, — ответил Орешкин и прикрепил к своему комментарию новостную статью, в которой глава МИД Украины Павел Климкин оправдывается за ситуацию с ВТО.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже нашёл свою версию случившегося, а сенатор Алексей Пушков лишь отметил, что страна получает плоды Евроассоциации.