Орешкин поиронизировал над словами Климкина о проигрыше Украиной спора в ВТО

Читайте также

Орешкин поиронизировал над словами Климкина о проигрыше Украиной спора в ВТО

7

Максим Орешкин. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее глава украинского МИД заявил, что представители Незалежной уступили россиянам, поскольку не учли советов его ведомства.

Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал в своём фейсбуке запись с благодарностями экспертам министерства и постпредства при ВТО за отличную работу, сопроводив запись немалой порцией иронии.

В комментариях к посту журналист Андрей Колесников спросил главу ведомства, не жалко ли ему "бедных украинцев".

Им самих себя не жалко, — ответил Орешкин и прикрепил к своему комментарию новостную статью, в которой глава МИД Украины Павел Климкин оправдывается за ситуацию с ВТО.

<p>Фото: © Скриншот Facebook.com / <a href="https://www.facebook.com/maxim.oreshkin.5?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCKHJJoR2M3SUXwJ3DsjZy4HJKaEblXoatwnUlH4D_xtJREw4Ai2buAALaXBfdHY5JqJ37sQlCQYsDD&hc_ref=ARTD4XpDo6rTIyVYvTPQwZ2wbM7YvHgcEmJBEG86Xlftys9t9sJ90ZRjBU4Vfui8saY&fref=nf" target="_blank">Maxim Oreshkin</a></p>

Ранее Лайф рассказывал, что Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже нашёл свою версию случившегося, а сенатор Алексей Пушков лишь отметил, что страна получает плоды Евроассоциации.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×