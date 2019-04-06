СМИ: США внесут иранский КСИР в список террористических организаций

Это будет первый случай, когда Штаты объявляют вне закона официальную государственную структуру: Корпус стражей исламской революции — часть Вооружённых сил Ирана.

Соединённые Штаты Америки внесут иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, об этом решении в Вашингтоне могут объявить уже 8 апреля. Инициативу поддержали госсекретарь Майк Помпео и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Однако глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд и другие высокопоставленные чиновники Пентагона решительно выступили против: они заявили, что желаемого экономического давления на Тегеран это оказать не даст, а для американских солдат в регионе создаёт угрозу.

Отмечается, что впервые Правительство США объявляет террористическим официальный госорган: КСИР состоит из элитных подразделений ВС Ирана.

Корпус стражей исламской революции создан в 1979 году, он объединил сторонников аятоллы Хомейни.

США пытаются всеми возможными способами бороться с этой организацией. В феврале 2019 года Вашингтон ввёл санкции против фирмы, которая, по данным американцев, занимается вербовкой и сбором разведывательных данных для КСИР.