Нурмагомедов анонсировал тур по Великобритании

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Нурмагомедов анонсировал тур по Великобритании

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Фото: © Instagram/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов собирается приехать с туром в Великобританию. Он намечен на 12 — 15 июня и охватит три города: Лондон, Манчестер и Мидлендс. Об этом рассказал сам боец в своём инстаграме.

С нетерпением жду встречи с вами в июне во время моего тура, — написал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что готов вернуться в октагон 7 сентября. Поединок может пройти в Абу-Даби в рамках планируемого турнира UFC. Напомним, Хабиба дисквалифицировали из-за массовой драки после его боя с Конором Макгрегором.

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