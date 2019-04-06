Нурмагомедов анонсировал тур по Великобритании

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов собирается приехать с туром в Великобританию. Он намечен на 12 — 15 июня и охватит три города: Лондон, Манчестер и Мидлендс. Об этом рассказал сам боец в своём инстаграме.

— С нетерпением жду встречи с вами в июне во время моего тура, — написал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что готов вернуться в октагон 7 сентября. Поединок может пройти в Абу-Даби в рамках планируемого турнира UFC. Напомним, Хабиба дисквалифицировали из-за массовой драки после его боя с Конором Макгрегором.