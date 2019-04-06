National Geographic выбрал топ-20 самых "вкусных" городов мира

Отмечается, что рейтинг был основан не только на мнении узкой группы экспертов, но и на отзывах миллионов пользователей на самых крупных площадках в Интернете.

Эксперты журнала National Geographic провели широкомасштабное исследование, чтобы выяснить, в каком городе мира смогут найти гастрономическое утешение любители самых изысканных блюд.

Чемпионом рейтинга был признан Лондон. Отмечается, что, помимо пабов, британская столица может предложить своим гостям как минимум 70 самых разных ресторанов, каждый из которых имеет от одной до трёх звёзд Мишлен. Впрочем, для любителей посиделок у барной стойки в городе даже есть паб, отмеченный мишленовской наградой.

На втором месте расположился Токио. Столица Японии не зря оказалась на этой позиции, а может, была и недооценена, ведь здесь насчитывается более 230 заведений, отмеченных звёздами Мишлен. По мнению многих путешественников, именно Токио является "вкуснейшим" мегаполисом мира.

Замыкает тройку лидеров Сеул, где эксперты отмечают огромное разнообразие вариаций традиционных блюд — наподобие корейской кровяной колбасы, которые без труда можно найти на одном из самых больших рынков мира — на рынке Кванчжан с более чем пятью тысячами торговых точек. А если нет желания готовить самим, можно отведать корейское барбекю в одном из высококлассных ресторанов города.

Дальше в рейтинге есть и вполне предсказуемые участники, например, Париж — 4-е место, Нью-Йорк — 5-е место, Рим — 6-е место, а также и неожиданные вроде Бангкока — 7-е место или Сан-Паулу — 8-е место. Замыкают список Барселона — 9-е место и Дубай — 10-е место.

Помимо них, в рейтинг вошли (согласно позициям) Стамбул, Сингапур, Мадрид, Шанхай, Осака, Лас-Вегас, Гонконг, Берлин, Пекин, Рио-де-Жанейро, Нью-Дели.

Отмечается, что данное исследование отличается от привычных работ подобной направленности, ведь в формировании рейтинга принимала участие не узкая группа экспертов, а широкий круг людей и отзывы путешественников, которые были оставлены в Google, Facebook, Instagram, TripAdvisor и на других площадках. Первоначально борьбу за лидерство вели 200 городов по всему миру.