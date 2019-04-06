СМИ: После развода Безоса его любовница тоже ушла от мужа

Новая избранница главы Amazon Джеффа Безоса телеведущая Лорен Санчес подала на развод, пишет TMZ. Со своим мужем Патриком Уайтселлом она прожила больше 10 лет, у них двое детей (11 и 12 лет).
Сообщается, что пара расходится абсолютно мирно, без взаимных претензий. Они подали запрос о праве совместной опеки над детьми.
Как писал Лайф, о романе 49-летней брюнетки с миллиардером Джеффом Безосом стало известно в январе 2019 года. Вскоре бизнесмен подал на развод со своей женой Маккензи, с которой его связывают 25 лет совместной жизни.
Теперь уже бывшая супруга богатейшего человека в мире отказалась от своих долей The Washington Post и Blue Origin в пользу Безоса, а также передала ему 75% акций Amazon.
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