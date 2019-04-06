В Латвии россиянин хотел дать взятку в €20, но в итоге заплатил штраф в €4300

Гражданин России попытался дать взятку в €20 латвийским пограничникам, однако его оштрафовали за это на €4300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранохрану страны.

Пограничники остановили россиянина на грузовой машине при въезде в Латвию. Они заметили, что его прицеп не имеет знака пройденного техосмотра. Водитель попытался дать взятку в €20, чтобы на него не составляли протокол о запрете пересекать границу на этом транспортном средстве.

В итоге россиянина оштрафовали на €4300.