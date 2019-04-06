Стало известно, почему рэпера Face не взяли на службу в армию

Летом 2018 года музыкант выложил в своих соцсетях фотографию, на которой он стоит перед врачебной комиссией в военкомате.

В призывной комиссии рассказали, почему популярный российский рэпер Face, известный своему военкому под именем Иван Дрёмин, не смог отправиться защищать родину. Об этом сообщает "АиФ-Уфа".

— Такие татуировки [на лице] — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошёл медицинское освидетельствование. В армию он не пошёл не только поэтому, у него был ещё ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться, — рассказал журналистам председатель военно-врачебной комиссии Борис Усатов.

Напомним, летом 2018 года Дрёмин буквально ошарашил своих поклонников, выложив в своём Twitter-аккаунте сообщение о том, что он уходит в армию.

Рэпер Face родился и вырос в Уфе. Свою первую песню выпустил в 2015-м, а спустя четыре года на его счету уже три альбома, пять мини-альбомов и микстейп. Также он является одним из самых популярных музыкантов среди российской молодёжи.