Власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за его планов построить стену

Они заявили, что выделенные на это деньги — $1,6 млрд — нужны им на более важные дела.

Органы власти 20 американских штатов подали в суд на президента Дональда Трампа из-за его планов построить стену на границе с Мексикой. Об этом сообщила на своём официальном сайте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Отмечается, что истцы намерены остановить "незаконную попытку" главы Белого дома направить на этот проект 1,6 миллиарда долларов из федерального бюджета.

Власти штатов заявили, что эти деньги предназначены на финансирование правоохранительных органов, борьбу с наркоторговлей и строительство военных объектов.

Как ранее писал Лайф, планами Трампа очень недовольны техасские фермеры, на землях которых президент хочет воздвигнуть стену. Вскоре стало известно, что 16 штатов пожаловались на него в суд.

Но президент не отступает. В марте 2019-го он заявил о намерении попросить ещё 8,6 миллиарда долларов на приграничное заграждение.