Эксперты рассказали, что больше всего волнует россиян

Эксперты выяснили, что больше всего волнует россиян и какую информацию об этом граждане ищут в Интернете. Среди главных тем — семья, здоровье, футбол и образование. Для того чтобы это выяснить, компания Segmento изучила почти 200 миллиардов просмотров страниц с начала 2019 года.

— Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом, — цитирует РИА "Новости" результаты исследования.

В категории "Семья и отношения" отмечено почти 1,5 миллиарда просмотров. При этом вопросами, связанными с беременностью, интересуются в четыре раза чаще, чем регистрацией брака. Ещё реже ищут информацию о бракоразводном процессе — также почти в четыре раза. Усыновлением детей-сирот пользователи интересовались почти 8 миллионов раз.

827 миллионов раз россияне просматривали сайты по вопросу проблем со здоровьем, а информацию о медцентрах и клиниках искали в 11 раз меньше.

— Это может свидетельствовать о том, что, прежде чем получить консультацию специалиста, пользователи пытаются сделать выводы о состоянии своего здоровья на основе источников в открытом доступе, — считают аналитики.

Интернет является важным источником информации при выборе образовательного учреждения для детей и взрослых. При этом школы и университеты ищут чаще, чем детские сады. Также компания узнала, что россияне мало интересуются домашним образованием.

По итогам исследования, самым популярным видом спорта у россиян является футбол — причём и среди самих спортсменов, и среди болельщиков. Второй по популярности у фанатов — хоккей.

Самой популярной кухней мира в России, на основе исследования, стала греческая, на которую приходится каждый четвёртый просмотр.