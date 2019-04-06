Эксперты узнали о приближении спутников-шпионов США к российским аппаратам

Данные слежения показывают, что с 2014 года они провели сотни манёвров по сближению со спутниками других государств.

Военные спутники-шпионы GSSAP, работающие на США, много раз приближались к российским и китайским космическим аппаратам. Об этом сообщил в своём отчёте фонд "За безопасный мир".

Отмечается, что американская сторона об этом умалчивает, однако данные сети наблюдения за космическим пространством ISON показывают, что аппараты GSSAP за последние несколько лет совершили сотни манёвров, в том числе сближались с рабочими спутниками.

Например, в одном только 2017 году американские спутники-шпионы подлетали на расстояние 10–15 километров к российским гражданским аппаратам "Экспресс-АМ8" и "Луч", а также сближались с военным "Благовестом", "Радугой-1М" номер 3, "Радугой-1М" номер 2.

При этом американцы выбирали для своих манипуляций время, когда оба аппарата были в земной тени, чтобы их действия труднее было заметить при наблюдениях через телескопы.