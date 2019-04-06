Илон Маск раскрыл связь логотипа Tesla с котом

Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал любопытную публикацию одного из пользователей "Твиттера". Тот написал, что логотип компании — производителя электрокаров удивительно похож на кошачий нос, и в доказательство опубликовал коллаж из фото для сравнения.
— Илон Маск, это правда? — спросил он.
В комментарии миллиардер ответил очень просто: "Да". Читатели переписки оценили юмор, но всё-таки пояснили, что на самом деле значок Tesla изображает часть двигателя переменного тока.
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