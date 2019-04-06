Названы вакансии, на которых можно зарабатывать более 500 тысяч рублей в месяц

Самые высокооплачиваемые вакансии размещены в областях "Высший менеджмент", "Маркетинг и реклама", а также "Удалённая работа".

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля в России стали должности управленцев высшего звена и программистов, причём не обязательно в Москве. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование портала hh.ru.

Если смотреть на столицу, то здесь готовы взять на работу операционного директора / генерального директора и выплачивать ему больше 500 тысяч в месяц. Однако нужен как минимум шестилетний опыт, свободный английский, а также знания по выводу новой продукции на рынок.

При этом аналогичный уровень зарплаты готовы предложить и в Туле специалисту VP PROD. Требования очень похожи на московские.

Топ-3 "горячих" апрельских вакансий замыкает должность директора по информационным технологиям в Москве. Здесь соискателю готовы предложить доход в 400–600 тысяч рублей ежемесячно, но взамен он должен обладать "выдающимися" лидерскими качествами, драйвом и способностью решать проблемы.

Чуть меньший доход предлагается IT-специалистам, но зато подобные вакансии не всегда связаны с постоянным присутствием в офисе, что может быть очень весомым плюсом для некоторых соискателей. Так, например, Senior PHP — разработчик может рассчитывать на доход в 3,5–5 тысяч долларов, при этом работа полностью удалённая. Также 200–300 тысяч рублей "на руки" готовы платить PHP Developer и Golang-разработчику.

Самые доходные вакансии размещены в профессиональных областях "Высший менеджмент", "Маркетинг и реклама" и во вкладке "Удалённая работа". Отмечается, что средний уровень конкуренции на российском рынке труда — шесть человек на вакансию, а в области высшего менеджмента ещё выше — 10 резюме на вакансию. При этом средний уровень зарплаты по России во всех областях составил 42 194 рубля ежемесячно.