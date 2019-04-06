Лавров назвал кризис в Ливии последствием вмешательства НАТО

Многолетний кризис в Ливии, обострившийся на днях, — результат прямого вмешательства НАТО во внутренние дела государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО. В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма, — приводит его слова египетская газета "Аль-Ахрам".

Ранее Лайф рассказывал, что Национальная армия Ливии начала наступление на столицу страны — город Триполи. Войска уже захватили столичный аэропорт и готовятся войти непосредственно в город.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Руководство страны было передано сформированному при поддержке ООН и Евросоюза Правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, которое располагается в столице.

При этом на востоке государства власть находится в руках избранного парламента, который действует независимо от столичных чиновников и сотрудничает с ливийской национальной армией, которая всё это время ведёт боевые действия против боевиков.