Лавров обсудит в Египте возобновление полноформатного авиасообщения

Глава МИД РФ 5–7 апреля посетит Иорданию и Египет, где встретится с руководителями государств и министрами иностранных дел.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Каир планирует обсудить с египетским коллегой Самехом Шукри возобновление полноформатного авиасообщения между странами.

— Разумеется, затронем проблематику возобновления полноформатного авиасообщения. Тем более что на этом направлении наметились положительные сдвиги. Очевидно, что важнейшей предпосылкой для скорейшего возвращения россиян на прекрасные курорты Красного моря остаётся обеспечение должного уровня их безопасности, — рассказал Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

Также стороны рассмотрят вопросы торгово-экономических связей, обменяются мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, а также на палестинских территориях, затронут вопросы противодействия терроризму и экстремизму.